Nick Cave regressa a Portugal em 2020

Portugal está na agenda da digressão europeia, para 2020, de Nick Cave and the Bad Seeds, que publicaram no início de outubro o álbum “Ghosteen”.

A banda vai atuar em 19 países e os dois concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, estão marcados para os dias 22 e 23 de abril.

Os bilhetes vão ser colocados à venda, sexta-feira feira, dia 25 de outubro, às 10h00. Os preços variam entre os 35 e os 60 euros.



A produção do espectáculo, Everything Is New, limita a seis o número de bilhetes que podem ser adquiridos por cada pessoa.



A digressão abre em Lisboa, seguindo para Madrid, Barcelona, Amesterdão, Antuérpia, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Manchester, Dublin, Londres, Colónia, Hamburgo, Copenhaga, Estocolmo, Oslo, Berlim, Gliwice, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Munique, Zurique, Milão, Roma, Paris e Telavive.