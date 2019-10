Varandas. "Não há desculpas, estamos envergonhados"

O presidente do Sporting não foi de meias palavras no final da derrota com o Alverca para a Taça de Portugal.

Aos jornalistas, antes de abandonar o estádio ribatejano, Frederico Varandas fez uma curta declaração: "Não há desculpas, estamos envergonhados, este grupo tem de reagir".

Os leões perderam 2-0 diante do Alverca, do campeonato de Portugal, e está fora da Taça de Portugal.