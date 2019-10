Exposição "Saudades dos Cartuxos" evoca 60 anos da presença dos monges em Évora

Depois de uma emocionada despedida aos monges cartuxos, com uma eucaristia muito participada e a abertura de clausura, a cidade de Évora volta a lembrar a comunidade orante que nos últimos 60 anos se fundiu com a história da cidade museu.

Desta vez, é a Fundação Eugénio de Almeida (FEA) que assinala a despedida dos monges Cartuxos do Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, com um programa agendado para 26 de outubro, no Auditório e Centro de Arte e Cultura da FEA.

O monge, que se tornou no “rosto” da comunidade cartusiana junto dos eborenses, o padre Antão Lopez, monge cartuxo, em Évora, há 55 anos e prior da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli desde 1989, vai estar à conversa com José Manuel Fernandes, o diretor do jornal Observador. Um diálogo, marcado para as 17 horas desse dia, e que pretende ser um desfiar de memórias e vivências do seu percurso monástico e da relação da Cartuxa com a Fundação e com a cidade.