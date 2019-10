Sérgio admite alterações no FC Porto para enfrentar o Coimbrões

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admite alterações no onze inicial contra o Coimbrões, na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, o técnico portista explica que as alterações se explicam com as ausências dos internacionais.

"Os jogos são preparados nos treinos e o campeonato parou e há as seleções. Depois deste interregno de 15 dias, aparecem outros jogadores, mas não é a pensar na rotatividade, mas nos treinos. É preciso pensar o tipo de viagens que fizeram, quantos minutos fizeram. Há um olhar ao pormenor das ausências", explica.

O técnico admite o favoritismo e a responsabilidade de elimianar a equipa do Campeonato de Portugal: "Preparamo-nos da melhor forma. O adversário pode ajustar-se à nossa equipa e temos de estar alerta. Não é um jogo equilibrado, é o FC Porto contra o Coimbrões, temos a responsabilidade de passar a eliminatória, mas temos de ter respeito e limitar a galvanização que o adversário naturalmente tem nestes jogos".

Oportunidade para o Coimbrões

Sérgio destaca ainda que a partida de sábado é uma oportunidade para que os jogadores do Coimbrões se mostrem e galvanizem. O técnico do FC Porto usou a vitória do Alverca contra o Sporting como exemplo e destaca a dificuldade que os dragões podem enfrentar.

"Conheço o valor do Alverca, como o Coimbrões, Espinho e Lourosa. Olho para os jogadores do Coimbrões e vejo muitos com formação no FC Porto, Boavista e outros clubes. Querem mostrar-se, se não estivermos no topo a nível emocional, podemos encontrar dificuldades. Vimos o que aconteceu com o Sporting, mas prefiro destacar o grande trabalho do Alverca", explica.

O objetivo do FC Porto para a Taça de Portugal é fazer melhor do que na última temporada. Os dragões perderam a final contra o Sporting e apontam à conquista do título. "Chegar à final e ganhar. Queremos chegar lá e dar uma resposta diferente no resultado final".

O Coimbrões-FC Porto está marcado para este sábado, no Dr. Jorge Sampaio, às 18h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.