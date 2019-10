Coimbrões na expetativa que FC Porto ceda receitas da Taça

Vítor Oliveira, presidente do Coimbrões, admite que o jogo da Taça de Portugal frente ao FC Porto terá impacto nas finanças do clube, que poderá ser ainda maior se o FC Porto ceder as receitas a que tem direito.

"É um encaixe diferente do habitual. Nesta altura ainda não temos noção da profundidade do encaixe, até porque depende da perspetiva do Porto colaborar connosco ao abdicar da receita da parte deles, como é habitual. Mas não é um dado adquirido, ainda não falamos com o Porto. O encaixe será tanto maior quanto melhor coisas correrem", começa por dizer, em declarações a Bola Branca.

O jogo vai realizar-se no Dr. Jorge Sampaio, casa emprestada ao Coimbrões, devido à incapacidade do Parque Silva Matos receber um jogo contra um grande.

"O sonho de todos os adeptos era que o jogo fosse aqui. Infelizmente, as restrições de segurança da lotação obrigaria a que grande parte dos nossos adeptos e jogadores da formação ficassem fora do estádio, e isso não poderia permitir. Seria uma festa maior aqui, mas só para uma parte. Queremos que todos que sejam do Coimbrões possam ver este jogo e, por isso, optamos pelo Dr. Jorge Sampaio", explica.

Com capacidade para cerca de oito mil espectadores, Vítor espera vender os quatro mil bilhetes a que o clube terá direito e que quer "todos sejam do Coimbrões".

O presidente do clube de Vila Nova de Gaia não lança prognóstico para o resultado final, mas promete uma equipa motivada para que os adeptos do Coimbrões possam sonhar com a surpresa.

"Sabemos com quem vamos jogar, mas temos uma equipa jovem e ambiciosa, muito motivada para este jogo. É um jogo único para todos nós. Sabendo que temos uma pequena possibilidade, vamos agarrar-nos a ela com todas as forças para que se possa fazer Taça", disse.

Futebol gaiense

Vila Nova de Gaia é o terceiro concelho com mais população em Portugal, de acordo com os Censos realizados em 2011. No total, são mais de 300 mil habitantes, que tornam Gai no concelho com mais população no norte do país, apenas superado por Sintra e Lisboa.

No entanto, o Coimbrões é o clube com maior expressão na última década, tendo marcado sempre presença no terceiro escalão do futebol nacional. Vítor Oliveira aponta a falta de organização e infraestruturas como o motivo para a ausência de um clube gaiense nos campeonatos profissionais.

"Diria que falta organização. No nosso caso, os nosso resultados estão mais próximos dos campeonatos profissionais, mas com as infraestruturas que temos, que não acompanharam a evolução competitiva, estamos longe de ser o que queremos, que é representar Vla Nova de Gaia ao mais alto nível", diz.

Vítor Oliveira preside o Coimbrões desde o dia 1 de maio e aponta os principais objetivos para a estadia na liderança do clube: "Estamos a dar uma perspetiva daquilo que é o futebol mais organizado, com uma melhor comunicação. Somos um clube com pergaminhos na formação, e estamos há 11 anos no Campeonato de Portugal".