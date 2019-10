“No PSD sabemos quando perdemos”. Miguel Pinto Luz é candidato à liderança

Miguel Pinto Luz é o segundo candidato à liderança do PSD a apresentar-se ao público. Deverá, assim, concorrer com Luís Montenegro.

“No PSD, sabemos quando perdemos. E no dia 6 perdemos todos”, começa por dizer o social-democrata no vídeo que publica nesta sexta-feira nas redes sociais e através do qual anuncia a sua candidatura.