Linha de Cascais. Circulação condicionada devido a queda de poste

A linha de Cascais está parcialmente interrompida, esta sexta-feira de manhã, devido à queda de um poste de catenária durante a madrugada.

De acordo com a CP, a circulação ferroviária faz-se apenas numa linha entre Cascais e S. Pedro do Estoril. Inicialmente esteve cortada nos dois sentidos.

Não há previsão para quando será reposta a normalidade.

Entre o Cais do Sodré e S. Pedro do Estoril a circulação está a decorrer com normalidade.





[notícia atualizada às 9h12]