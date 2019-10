Extinction Rebellion

Queriam alertar para as alterações climáticas, acabaram contestados: “São uns hipócritas”

17 out, 2019 - 22:02

Ativistas do movimento ambientalista bloquearam a circulação de duas estações de metro e comboio de Londres, em hora de ponta. Vários passageiros, desagradados com a forma de protestos, entraram em confronto com os manifestantes. O protesto surge três dias depois de a polícia londrina ter proibido manifestações do grupo Extinction Rebellion na capital inglesa. Oito pessoas foram detidas.