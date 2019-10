Imposto sobre chamadas no WhatsApp mobiliza milhares de manifestantes no Líbano

A taxa anunciada sobre as ligações telefónicas feitas via VoIP (Voice over Internet Protocol) foi a gota de água para os libaneses. Na quinta-feira saíram à rua, milhares de pessoas mobilizaram-se num dos maiores protestos já vistos no país e o segundo em menos de um mês.

Centenas de pessoas saíram à rua em todo o país para protestar. Certo é que, passado duas horas, o Governo revogou a taxa sobre as chamadas telefónicas pelas aplicações.

Mas esta é uma população sob pressão e economicamente estrangulada. E os protestos não pararam, levando a confrontos com a polícia.

Na capital, já esta sexta-feira, os manifestantes bloquearam estradas com pneus em chamas e as forças de segurança responderam com gás lacrimogéneo. Dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo a Cruz Vermelha. As forças de segurança interna acrescentam 60 policiais feridos.

Os protestos eclodiram sobretudo em Beirute, nos subúrbios do sul, na cidade de Sidon, na cidade de Trípoli e no Norte do vale de Bekaa, informa a Agência Nacional de Notícias.