🔴 Greve geral na Catalunha em direto. 12 detidos e um ferido grave após carga policial

18h20 "Recomendamos a Pedro Sánchez que venha ver o que está a acontecer nas ruas: existe uma cidade determinada a caminhar e não vai parar até que a liberdade seja alcançada ", escreveu Laura Borrà s, porta-voz do movimento Juntos por Catalunha, no Twitter.

18h29 A polícia deteve quatro menores que se envolveram em confrontos, em Barcelona, avança o El País. Os jovens atiraram objetos contra a sede da polícia e os agentes responderam com latas de fumo.

Os processos contra estes 12 detidos continuam em aberto por crimes de desordem, danos, ataques a agentes da autoridade e manifestações ilegais, de acordo com o jornal espanhol El País.

Para aqueles que foram libertados, no entanto, os juízes impuseram medidas cautelares severas: obrigação de comparecer periodicamente em tribunal, retirada de passaporte, proibição de abandonar Espanha e, acima de tudo, proibição de "participar de qualquer manifestação ou concentração durante o tratamento da causa no território catalão ".

16h55 Marcel Mauri, atual porta-voz do Òmnium Cultural: "O direito de protestar ganha-se protestando, o direito de votar conquista-se por votação. O povo unido jamais será oprimido".

17h09 Nova carga policial na Via Laietana, um jovem detido. Vários manifestantes atiram ovos e farinha aos polícias no terreno.

17h20 Cerca 525.000 pessoas participam na manifestação que decorre a esta hora no centro da cidade, segundo informações disponibilizadas pela Guarda Urbana de Barcelona.

17h36 Manifestantes radicais começam a atear os primeiros fogos, na Via Laietana.

Um dos agentes da autoridade terá sido atingido com gravidade e teve de receber cuidados médicos, tendo a polícia de choque feito já três cargas contra o grupo de pessoas, na sua maioria jovens.

De acordo com a imprensa regional, manifestantes autodenominados de “antifascistas” lançaram pedras e garrafas de água cheias em direção da polícia, na Via Laietana, perto do local em que se realiza a manifestação.

16h49 Elisenda Paluzie, presidente da Assembleia Nacional Catalã (ANC): "Pedimos aos partidos da independência que não façam disto uma manobra de distração. Se o diálogo não chegar, preparem-se para sustentar uma declaração unilateral de independência, estaremos lá para defendê-la pacificamente".

16h34 Na Via Laietana, ouviu-se um tiro disparado pela Polícia Nacional e foi detido pelo menos um jovem, segundo avança o jornal espanhol La Vanguardia.



16h30 A plataforma online Tsunami Democrátic, responsável pela coordenação “de acções pacíficas de desobediência civil” na Catalunha, criou um novo site. A nova página surge em resposta ao encerramento da app anterior, por ordem de um juiz da Audiência Nacional.

Carles Puigdemont entregou-se em Bruxelas, esta manhã. O ex-presidente da Generalitat catalã fica em liberdade sem fiança, mas com várias medidas de precaução: informar a sua morada de residência, as suas atividades atuais e ainda eventuais saídas do país.

Puigdemont, que liderou o processo independentista da Catalunha em 2017, entregou-se em resposta a um mandado de detenção emitido em Espanha, na segunda-feira.

A greve geral na Catalunha, decretada para esta sexta-feira, está a condicionar fortemente a mobilidade em Barcelona e noutras zonas urbanas da região.

Há várias estradas cortadas, como são os casos da N-145, que liga a Andorra, e A-27, que dá acesso ao porto de Tarragona.

No aeroporto de Barcelona-El Prat, há registo, a meio da manhã desta sexta-feira, de pelo menos 55 voos foram cancelados. A maior parte das ligações aéreas afetadas (36) é da companhia Vueling. Já a Ibéria cancelou 12 voos que deviam fazer a ligação entre Madrid e Barcelona.

Forças de segurança encontram-se posicionadas em vários pontos do aeroporto para evitar que se repitam situações como as que ocorreram na segunda-feira quando milhares de manifestantes colapsaram as instalações.