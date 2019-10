É o primeiro passeio espacial exclusivamente feminino e pode ser visto em direto

As astronautas Jessica Meir e Christina Koch saíram esta sexta-feira da Estação Espacial Internacional (EEI) no primeiro passeio orbital sem companhia masculina, durante o qual irão reparar um controlo das baterias dessa instalação.

A excursão começou às 12h39 de Portugal continental e, durante cerca de cinco horas e meia, Koch e Meir vão trabalhar no exterior da EEI, uma estrutura que viaja para mais de 27.000 quilómetros por hora a cerca de 485 quilómetros da Terra.

Em seis décadas e meia de exploração espacial com tripulantes, quinze mulheres participaram em 221 destes passeios orbitais, mas desde que, em 1984, a soviética Svetlana Savistskaya foi a primeira mulher a sair de uma nave - acompanhada pelo cosmonauta Vladimir Dzhanibekov - todos os trabalhos femininos no exterior contaram com participação masculina.

A engenheira Koch, de 40 anos, chegou à EEI a 14 de março e está a caminho de ser a mulher com uma estadia mais longa no espaço, já que a sua missão está programada para 328 dias. O atual recorde feminino foi marcado pela americana Peggy Whitson, com 288 dias.