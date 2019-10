​Carlos Móia: Tudo pronto para um grande sucesso"

Cerca de 25 mil pessoas participam no próximo domingo nas cinco provas que compõem o evento da Maratona de Lisboa (maratona, meia-maratona, mini-maratona, passeio de família e mini-campeões).



“A edição tem números muito interessantes. Na EDP Maratona de Lisboa temos seis mil inscritos. Triplicou em relação aos números de quando começamos em 2013. A evolução é positiva quando há mais maratonas no mundo, ou seja, mais concorrência. Temos 8.500 inscritos na Luso Meia Maratona e 7500 na EDP Mini-Maratona. No total dá à volta de 25 mil participantes. Na elite temos 51 atletas estrangeiros divididos entre a Maratona e a meia maratona. E temos um nome de última hora, Jéssica Augusto que vem correr a meia maratona”, refere a Bola Branca, Carlos Móia, o organizador da prova.

Comparando as provas de domingo com anos anteriores, Carlos Móia regista uma evolução assinalável. “Na primeira edição correram menos de 400 atletas estrangeiros de pelotão e este ano temos 3700. Com a meia maratona dá mais de 7500 atletas estrangeiros. Em março tivemos 7500 na meia-maratona. Trouxemos este ano mais de 15 mil atletas estrangeiros de pelotão a correr em Lisboa. É um número muito interessante. Está tudo preparado para as provas serem um sucesso”, antevê.

As condições meteorológicas prometem ajudar ao êxito das provas. “Em anteriores anos temos tido dias muito quentes em outubro, mas domingo o dia estará mais fresco que o habitual, o que é benéfico”, assinala.

A partida da maratona será em Cascais. Já a meia-maratona e a mini-maratona começam na ponte "Vasco da Gama".