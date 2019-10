Benfica e Sporting conhecem adversários na Ronda de Elite da Champions

Benfica e Sporting já conhecem os adversários para a ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal.

O Sporting, campeão europeu em título, foi sorteado no grupo B, onde vão defrontar os russos do Tyumen, os cazaques do Ayat e os croatas Vrijeme.

Já as águias estão no grupo C e vão medir forças com o Múrcia, de Espanha, Pesaro, de Itália, e Kairat Almaty, do Cazaquistão e finalistas vencidos da prova na última época.

Esta fase da prova realiza-se entre 19 e 24 de novembro. Os vencedores de cada grupo qualificam-se para a "final-four".

Os grupos:

Grupo A: KPRF (Rússia), Dobovec (Eslovénia), Mostar SG (Bósnia Herzegovina) e Halle-Gooik (Bélgica).



Grupo B: Sporting (Portugal), Tyumen (Rússia), Ayat (Cazaquistão) e Vrijeme (Croácia).



Grupo C: Benfica, Múrcia (Espanha), Pesaro (Itália) e Kairat Almaty (Cazaquistão).



Grupo D: Barcelona (Espanha), Kherson (Ucrânia), Sparta Praga (Rep. Checa) e Stalitsa Minsk (Bielorrússia