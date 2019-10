Fábio Martins eleito melhor jogador do mês da Liga

Fábio Martins, do Famalicão, foi eleito o melhor jogador do mês de setembro, um prémio escolhido pelos 18 treinadores da I Liga.

O extremo amealhou 31,4% dos votos. O avançado do Famalicão esteve diretamente envolvido em quatro dos nove golos da sua equipa, neste período, somando duas assistências aos dois golos apontados.

Com esta distinção, o extremo do conjunto famalicense conquista o segundo prémio referente a este mês, depois de já ter sido distinguido como avançado do mês.

Na segunda posição ficou Zé Luís, avançado do FC Porto (8,87%), enquanto que no terceiro posto ficou Rafa, extremo do Benfica, com 7,26% dos votos.