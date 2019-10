O Liverpool anunciou a renovação de contrato com Joel Matip até 2024, que estava em último ano de contrato com os "reds".

O defesa-central camaronês de 28 anos cumpre a quarta temporada no Liverpool, depois de ter sido contratado a custo-zero, proveniente do Schalke 04. Em declarações aos meios oficiais do clube, expressou a sua satisfação por continuar no clube.

"É muito bom fazer parte deste clube. Temos uma equipa jovem e talentosa e acho que temos todos fome para mais. Agora que já sabemos o que é ganhar algo, queremos sentir isso outra vez", disse.

No total, soam cinco golos em 107 jogos pelo Liverpool. Na última temporada, foi peça importante na conquista da Liga dos Campeões.