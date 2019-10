Barcelona – Real Madrid adiado. Só falta saber a nova data

O comité de competição da Federação espanhola de futebol decidiu adiar o Barcelona-Real Madrid.

O jogo estava marcado para o dia 26 de outubro, mas ainda não tem nova data.

O adiamento do dérbi do campeonato espanhol está relacionado com o momento de tensão que se vive na Catalunha.

Nos últimos dias milhares de pessoas têm saído à rua em protesto pela condenação dos dirigentes políticos que defendem a independência da Catalunha. Alguns grupos foram mesmo violentos e obrigaram à intervenção da polícia.

Primeiro, a Liga espanhola propôs a troca da ordem dos jogos, com a primeira volta a ser jogada em Madrid, mas o comité de competição recusou, optando pelo adiamento.

A data definitiva da partida não é ainda oficial. Segundo algumas fontes, os dois clubes preferem jogar a 18 de dezembro, mas a Liga parece preferir o dia 7 do mesmo mês.