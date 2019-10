Exportações de componentes automóveis batem recorde em Portugal

Ainda de acordo com a AFIA, que se baseia em dados do comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística, os componentes automóveis representam mais de 14% das exportações portuguesas de bens transacionáveis.

No entanto, as vendas para o mercado britânico estão em queda desde 2017 e rondam neste momento os 500 milhões de euros. Este valor representa uma descida de quase 14%, entre janeiro e agosto deste ano, face a 2018.

O Brexit tem afetado, por antecipação, esta indústria e, segundo a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), existem 26 empresas em Portugal de componentes que só exportam para o Reino Unido.

Os restantes 30% do total das exportações estão distribuídos por outros países europeus e fora do continente, como os Estados Unidos, Marrocos, China, México e Turquia.

No boletim económico de outubro, o Banco de Portugal assinalou que a produção automóvel disparou no país desde 2017, com reflexos nas exportações. No entanto, mais de dois terços (70%) do que é vendido ao exterior tem primeiro de ser importado.