Lage destaca “seriedade” do Benfica

O treinador do Benfica diz que os encarnados tiveram “um comportamento sério ao longo dos 90 minutos e isso é o que me deixa feliz. Era esta entrada forte que queríamos”.

Bruno Lage, em declarações à Sporttv, refere que “na primeira parte tivemos várias oportunidades, inclusive umas três situações com jogadores isolados e podíamos ter feito o golo mais cedo”.

“Na segunda, entrámos fortes e, com o segundo golo e as alterações que o Cova da Piedade fez no sistema, o controlo do jogo foi nosso. É uma vitória importante, que permite passar à fase seguinte mas destaco a seriedade e o comportamento tático do coletivo, depois de uma paragem longa”, acrescenta.

O técnico encarnado refere que “agora temos de dar continuidade a isto para os jogos que aí vêm, que, como sabem, são de três em três dias”.

O Benfica venceu o Cova da Piedade, da II Liga, por 4-0, com dois golos de Pizzi e dois de Vinicius, e segue em frente na Taça de Portugal.