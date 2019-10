Aí está a Taça de Portugal

É verdade que a competição já teve início na primeira semana de Setembro, mas é agora que o grande público começa a devotar-lhe particular atenção.

Porque nesta terceira eliminatória já teremos em acção todas as equipas do futebol profissional, não blindadas pelo regulamento que as obriga a jogar em terrenos de adversários teoricamente menos poderosas.

A festa começa logo à noite com o Sporting Clube de Portugal a fazer uma muito curta deslocação a Alverca, onde vai ter pela frente um adversário do terceiro escalão, que não deixará de tudo fazer para resistir até ao limite ao mais poderoso vizinho de Alvalade.

Será despiciendo avisar os leões de que os jogos só se ganham quando uma equipa marca mais golos do que a outra ao cabo de noventa minutos de luta.

E, muito menos, que na Taça de Portugal há uma longa história recheada de surpresas com tomba-gigantes das cores mais diversas.

Porque a Taça de Portugal é, de longe, a competição mais democrática do futebol português, será oportuno recordar que enquanto temos apenas cinco clubes que lograram tornar-se campeões nacionais (Benfica, Porto, Sporting, Belenenses e Boavista), na Taça de Portugal o lote de vencedores atinge o expressivo número de treze.

A prova raínha do futebol português teve a sua primeira edição em 1938/39, com reduzida participação de equipas tendo a Académica de Coimbra conquistado então o troféu.

Actualmente esse lote ficou alargado até às 144 equipas, de todos os escalões, incluindo os campeonatos distritais.

Detentor da Taça de Portugal, o Sporting inicia hoje a sua participação defrontando o Alverca.

Amanhã será a vez de o Benfica se deslocar à Cova da Piedade, enquanto os portistas defrontarão o Coimbrões no sábado.

Ou seja, três bons momentos de festa que se deseja concorram para reforço de uma competição muito querida dos portugueses.