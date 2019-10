Treinador do Coimbrões alimenta esperança de "um dia mau" do FC Porto

Veja também:

Pedro Alves, treinador do Coimbrões, gostaria de "fazer Taça" e eliminar o FC Porto, no próximo sábado, no jogo da terceira eliminatória da prova. Em declarações a Bola Branca, o "mister" do clube de Vila Nova de Gaia promete festa rija em caso de triunfo.

"Acreditamos que é possível. É difícil, mas partimos com a esperança de um dia mau do FC Porto e um dia muito bom do Coimbrões. Seria festa a noite toda, uma alegria enorme, mas é preciso jogar e dar tudo de nós para tirar alguma coisa do jogo", começa por dizer.

O técnico de 41 anos explica que todo o grupo alimentava a esperança de poder receber um dos grandes do futebol português, após ter eliminado o Régua e Prado nas primeiras eliminatórias.

"O desejo de apanhar um grande era comum no grupo. É uma enorme satisfação poder discutir uma eliminatória com o FC Porto. Todos estão extremamente motivados, sente-se o grupo focado e ansioso para poder desfrutar do desafio. É uma oportunidade para o clube ficar na história por ter disputado uma eliminatória da Taça com o FC Porto", explica.

Elogios a Sérgio

Pedro Alves deixa elogios à intensidade de Sérgio Conceição e sua capacidade de restabelecer a "mística do FC Porto".

"O Sérgio conseguiu fazer renascer um aspeto que gosto muito no Porto. Há uns anos questionava-se se o Porto teria perdido a mística e ele potenciou isso. É um treinador intenso, eu também sou. Gosto de me envolver no treino e no processo de jogo. O FC Porto vale pelo seu todo, é fortíssimo em todos os momentos do jogo. Queremos contrariar o favoritismo e acreditar que podemos acrescentar algo", diz.

A partida não poderá ser disputada no Parque Silva Matos, o "San Siro" de Vila Nova de Gaia, mas sim no Estádio Dr. Jorge Sampaio. O treinador acredita que seria mais difícil para o FC Porto jogar em Coimbrões, num relvado sintético.

"Se fosse aqui no Silva Matos, seriam maiores as nossas possibilidades de discutir a eliminatória, porque o sintético é muito diferente da relva natural. Seria uma realidade totalmente diferente que o FC Porto não está habituado. Era uma consequência positiva para nós em termos de jogo", analisa.