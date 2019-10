Diogo Costa recorda arrepios da estreia

Diogo Costa e Diogo Leite recordaram os momentos especiais que viveram na partida da Taça da Liga, contra o Santa Clara. O guarda-redes fez a sua estreia na equipa principal e o defesa-central marcou pela primeira vez no Estádio do Dragão.

O guardião, que poderá repetir titularidade contra o Coimbrões, na Taça de Portugal, diz que o jogo contra os açorianos foi inesquecível: "No início do jogo senti-me arrepiado, por vezes até senti que estava desfrutar demais. Foi uma noite incrível, que nunca vou esquecer. É uma motivação-extra para continuar a jogar", afirma, em declarações ao Porto Canal.

Leite integrou o plantel da última época e até já tinha marcado na última temporada, contra o Belenenses. Frente ao Santa Clara estreou-se a marcar no Estádio do Dragão. "Foi um sentimento especial. Marcar o golo foi um momento único, ouvir o meu nome no estádio. Foi um momento que vou guardar para sempre, fiquei muito feliz", remata.