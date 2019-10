Marcelo recebeu 40 “influencers” no Palácio de Belém para “dessacralizar a política”

Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido por sair à rua e falar com as pessoas: há milhares, talvez milhões de “selfies” nas redes sociais para o comprovar. Mas esta semana, o Presidente da República deu mais um passo na esfera digital, com um convite inédito a cerca de 40 "influencers" portugueses das redes sociais.

A “youtuber” Sea3po, a apresentadora Raquel Strada, os humoristas Salvador Martinha, Diogo Faro e Pedro Teixeira da Mota, os radialistas Mafalda Castro, Rui Maria Pêgo e Yolanda Tati, a advogada Inês Patrocínio e a cantora e atriz Soraia Tavares foram alguns dos restantes convidados.

A maior parte dos fãs destes “influencers” é “gente nova”, que não se identifica com a política. Por isso, assume-se em Belém, este encontro não foi mais do que Marcelo a procurar novas formas de continuar a exercer um dos papéis que considera fundamental: o de mediação e ponto de contacto entre o Estado e os cidadãos.



A conversa, que não estava na agenda oficial, fez-se sem uma ordem de trabalhos e sem temas obrigatórios ou proibidos. Cada uma das pessoas fez uma breve apresentação do seu trabalho e percurso e depois abordaram-se vários temas, sem a intenção de se falar objetivamente de política.



Por exemplo, a escritora e jornalista freelancer Helena Magalhães diz ter aproveitado o seu “tempo de antena” para falar da “falta de representação e apoio à literatura nos média”. “Os jovens não se sentem representados na literatura, por sinal leem muito pouco e, se nada mudar, daqui a 30 anos ninguém lê em Portugal”, frisou.



Já Sónia Morais Santos, autora do blogue Cocó na Fralda, garante ter sido uma reunião em que se discutiu “cidadania e novas formas de dar voz a quem não tem voz, estimular a participação e o interesse pelo bem comum". Cátia Sousa, co-autora do blogue de moda e beleza "Style It Up", adianta que foi dado o “pontapé de saída” para um “projeto muito especial”, que irá envolver todos os seus seguidores.



O Presidente da República pretende detetar novos temas e preocupações da sociedade e sentiu “grande entusiasmo” dos participantes para continuar esta colaboração. Por isso, foi planeado um novo encontro, que poderá acontecer já em novembro, admitiu o próprio Marcelo.



É provável que a reunião volte a não fazer parte da agenda oficial, porque, garante a mesma fonte, o objetivo é que seja tudo feito de forma “discreta”. Porém, quando se trata de uma iniciativa do próprio Presidente, que reúne dezenas de figuras públicas com milhões de seguidores, pode tornar-se difícil manter o segredo uma segunda vez.



Veja abaixo algumas das imagens partilhadas pelos "influencers" nas redes sociais: