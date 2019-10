Eduardo Cabrita mostra desagrado pelo afastamento da mulher do Governo

A publicação é de Sílvia Padinha, uma ativista ambiental da ilha da Culatra, no Algarve. E Padinha escreve: “Ministra do Mar fora do Governo? Não percebo nada disto! Afinal quem 'faz acontecer' e apresenta resultados é retirado do jogo? O mais importante devia ser a competência e o trabalho apresentado e não as relações familiares”, refere. E termina deixando “um agradecimento muito especial” à (agora) ex-ministra Ana Paula Vitorino, “pelo empenho na defesa da nossa causa”. “Vamos fazer tudo para levar o barco a bom porto”, promete.

É, portanto, notório e público (pois a conta de Eduardo Cabrita é aberta e visível a todos) o descontentamento do titular da pasta da Administração Interna pela decisão do primeiro-ministro António Costa de não reconduzir a sua mulher, acabando com um dos assuntos que maior polémica gerou na anterior legislatura: as relações familiares no Governo – também José António Vieira da Silva, ministro da Segurança Social, vai deixar o Governo, sendo a sua filha, Mariana Vieira da Silva, promovida de ministra da Presidência a ministra de Estado e da Presidência.

Ouvida pelo Diário de Notícias, Ana Paula Vitorino (que vai ser deputada na nova legislatura) recusou-se a comentar a polémica surgida com a partilha do marido no Facebook, garantindo que é “totalmente autónoma, profissional e politicamente” de Eduardo Cabrita.

Dizendo-se “orgulhosa” pelo que terá alcançado à frente do ministério do Mar – “dupliquei o peso da economia do mar” –, Ana Paula Vitorino garante que não tem qualquer rancor em relação ao primeiro-ministro, que diz ter “toda a liberdade” para formar o Governo como melhor entender. No caso, António Costa escolheu para o cargo que era de Vitorino o ex-eurodeputado Ricardo Serrão Santos. “Não temos de ter estados de alma quanto aos convites que são feitos”, garantiu a ex-ministra, doravante deputada.