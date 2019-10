Também entrou no buraco negro do Fortnite?

O fim da 10ª temporada de um dos jogos mais populares da atualidade está a dar que falar.

No domingo, quatro milhões assistiram ao evento no YouTube, segundo o consultor de “gaming” Rod Breslau. No Twitch – o site de streaming que transmite, sobretudo, videojogos – o número de utilizadores ultrapassou os 1.600 milhões!

No Google, a pesquisa por “Fortnite” foi a mais alta do último ano, só batida por quando, em fevereiro, o DJ Marshmello se apresentou no jogo. Dez milhões de pessoas assistiram ao momento.

Mas, no domingo, tudo acabou num buraco negro. No meio de tanta expectativa, os jogadores acabaram por ver uma explosão na ilha onde se passa o jogo e depois ficou tudo escuro.

Ninguém estava à espera.