Síria

“Não seja tolo. Vamos trabalhar num bom acordo!”. Conheça a carta de Trump a Erdogan

17 out, 2019 - 10:54 • Marta Grosso com agências

Pouco diplomáticas, com tom ameaçador, mas também com apelos a uma postura humanitária, assim são as palavras usadas pelo Presidente norte-americano na missiva ao seu homólogo turco.