Líderes europeus iniciam cimeira ainda sem acordo para aprovar Brexit

Pode ser uma cimeira europeia decisiva para o Brexit. Os chefes de Estado e de Governo reúnem-se esta quinta e sexta-feira, em Bruxelas, ainda sem um acordo com vista a uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro.

Das últimas horas, o negociador chefe da União Europeia, Michel Barnier, veio garantir que foram feitos progressos e que prosseguem os trabalhos com vista a alcançar um acordo sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu.

Sábado é o prazo dado, por lei, para o primeiro-ministro, Boris Johnson, escrever uma carta à UE a pedir um adiamento por mais três meses, até 31 de janeiro, se não for alcançado um acordo nem autorizada uma saída sem acordo.



Entretanto, foi conhecido que o Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP), determinante para o acordo sobre o Brexit, disse que “tal como estão as coisas” não pode aceitar o pacto que Londres está a negociar com a União Europeia. A fronteira é o assunto mais complicado das negociações, porque o estabelecimento de uma infraestrutura aduaneira pode prejudicar o processo de paz na província.

Da agenda da cimeira constam diversos outros assuntos quentes da atualidade, como discussões sobre Síria e Turquia à luz dos atuais acontecimentos, as negociações sobre o próximo quadro financeiro plurianual da União pós-2020 (o orçamento da UE 2021-2027) e, a nível de alargamento, a eventual abertura de negociações de adesão com Macedónia do Norte e Albânia.