EUA e Turquia anunciam cessar-fogo temporário na Síria

"Hoje, os EUA e a Turquia chegaram a acordo para um cessar-fogo na Síria", disse o número dois da administração de Donald Trump, no final da reunião com Erdogan em Ancara.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou esta quinta-feira que alcançou um acordo para uma trégua temporária no nordeste da Síria com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Confuso com as últimas notícias sobre a Síria? A R(...)

O cessar-fogo irá vigorar durante 120 horas para permitir aos combatentes curdos que abandonem a região fronteiriça com a Turquia, explicou Pence em conferência de imprensa.

"O Presidente Trump concordou em deixar cair as sanções económicas depois da implementação do acordo", adiantou.

A Turquia deu início a uma ofensiva do outro lado da fronteira com a Síria no início da semana, nas palavras de Erdogan para eliminar a "ameaça terrorista" que os curdos representam.

A operação militar, que já causou mais de 120 mil deslocados internos, arrancou dias depois de Donald Trump, Presidente dos EUA, ter anunciado a retirada das tropas norte-americanas da região. O passo foi duramente criticado dentro e fora dos EUA, com acusações de abandono aos curdos que ajudaram o Ocidente a derrotar o autoproclamado Estado Islâmico.