Costa e o acordo do Brexit. "É ótimo"

O primeiro-ministro, António Costa, manifesta-se satisfeito com acordo para o Brexit alcançado esta quinta-feira entre Londres e Bruxelas.

“É ótimo. A grande prioridade que tínhamos era evitar uma saída sem acordo. Espero que o acordo seja aprovado logo, na União Europeia e também no Parlamento britânico”, afirmou o primeiro-ministro, esta quinta-feira, em Bruxelas, à entrada para o Conselho Europeu.



“Chegamos a um acordo com Cameron, a um acordo com May, houve depois um aditamento ao acordo com May que também não foi aprovado. Espero que a quarta seja de vez”, acrescentou o chefe do Governo.



Nestas declarações, Costa lembrou ainda que Portugal e a Inglaterra têm a “mais antiga aliança mundial”, pelo que o Governo está "muito empenhado” em trabalhar na “relação futura com o Reino Unido, nosso vizinho, nosso parceiro económico".

Questionado sobre os termos do acordo e se estes vão ao encontro das exigências dos 27, o primeiro-ministro apontou que as indicações que tem “é que satisfazem todos os requisitos que tinham sido colocados, em particular manter a integridade do mercado interno, a integridade também naturalmente do Reino Unido e o respeito do acordo de Sexta-feira Santa entre a República da Irlanda e a Irlanda do norte, de forma a não comprometer o processo de paz na Irlanda”.

“Acho que está tudo assegurado e, portanto, isso é um excelente sinal, e espero por isso que seja aprovado logo”, rematou Costa.