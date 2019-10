Costa diz que saída sem acordo seria uma “tragédia”

António Costa não teve meias palavras. Em conferência de imprensa em Bruxelas, na Bélgica, na sequência do Conselho Europeu que aprovou um novo acordo para o Brexit, dramatizou a possibilidade de ele não ser aprovado este sábado pela Câmara dos Comuns, em Londres.

“Seria uma tragédia que, depois de todo este esforço, haja uma saída sem acordo, com as pesadíssimas consequências que isso teria para todos”, sublinhou.

Para o primeiro-ministro, é chegado o momento da União Europeia (UE) se virar para o futuro e para aquilo que é mais importante: a negociação da relação futura entre os dois blocos.

“Cada coisa deve ser feita no momento próprio e o que está em cima da mesa é muito simples: um novo acordo, que corresponde às novas exigências do Governo britânico, tem o apoio do Governo irlandês, das instituições da Irlanda do Norte e dos 27 Estados membros. É o quarto acordo aprovado com o Governo britânico em funções e talvez seja altura de o aprovarem para passarmos ao que verdadeiramente interessa”, avisou.

A mensagem a Corbyn

Para tal, será necessário que, no sábado, o Parlamento britânico dê o sim ao acordo, este sábado, após três tentativas falhadas com o texto levado a votação por Theresa May. Porém, as contas afiguram-se difíceis para o primeiro-ministro que lhe sucedeu, Boris Johnson, cujo Partido Conservador não tem maioria, e António Costa deixou por isso uma mensagem a Jeremy Corbyn, líder dos Trabalhistas, na oposição.

“Na reunião de hoje do S&D [grupo parlamentar europeu dos Socialistas e Democratas, de que fazem parte o Partido Socialista e os Trabalhistas], tive ocasião de dizer ao líder do ‘Labour’ que cada um de nós tem as contingências políticas internas nos seus países, mas chega um momento em que temos de ser capazes de pôr o interesse europeu e geral às conveniências particulares de cada um”, declarou.

A União tem feito um “esforço persistente e continuado de muito boa vontade”, segundo o primeiro-ministro, que não hesita assim em pressionar um partido da sua família política para que aprove um acordo que pode dar uma vitória ao Governo e evitar eleições antecipadas no Reino Unido.

“Temos um acordo que assegura a paz na Irlanda e que a integridade do mercado interno e do Reino Unido sejam respeitados”, frisou, assegurando ainda que, em caso de aprovação no Parlamento britânico, o parlamento Europeu estará preparado para ratificar o Brexit “nos dias seguintes”.

Alargamento também em agenda

Costa referiu-se ainda ao possível alargamento da UE, que será discutido ao jantar. “Está em causa sabermos se passamos à fase de negociação ou mantemos a expetativa em aberto na Macedónia do Norte e na Albânia. Espero a UE tenha aprendido com o que aconteceu com Turquia e quais as consequências manter em aberto, durante décadas, expetativas frustradas. Há uma altura em que a respostas têm de ser conclusivas, atendendo às consequências negativas numa região muito sensível e instável”, concluiu.