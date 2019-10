Marcelo elogia Jorge Fonseca. "É um duplo vencedor"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, recebeu, no Palácio de Belém, o judoca Jorge Fonseca e elogiou a carreira do atleta e as dificuldades pessoais que passou até conquistar a medalha de ouro nos Mundiais da competição.

"Muitas vezes os desportistas são também grandes vencedores na vida, pela sua preparação, capacidade de resistência física e psicológica, autoconfiança e luta. Depois, há aqueles com problemas na vida mais difíceis do que os comuns dos mortais. Mais raros quando se trata de um desportista, que pode por a carreira em causa. Apareceu com uma idade inesperada e é um um duplo vencedor, porque venceu esse desafio e também no desporto", disse.

Jorge Fonseca conquistou a medalha de ouro em Tóquio, nos Munidiais da modalidade, na categoria de -100kg. Antes dos Jogos Olímpicos de 2016, superou um cancro na perna esquerda.