Mais duas medalhas para Portugal

Os portugueses Lenine Cunha e Ana Filipe conquistaram medalhas de prata e bronze, respetivamente, nos INAS Global Games, mundial para atletas com deficiência intelectual.

Lenine Cunha venceu a medalha de prata de prata no triplo salto, com 13,11 metros. Já Ana Filipe foi terceira no salto em comprimento, com 5,07 metros.

Portugal tem até agora seis medalhas conquistadas em Brisbane, na Austrália: quatro de prata e duas de bronze. E vai ter, pelo menos, mais uma. No futsal, a equipa das quinas apurou-se para a final ao derrotar a Polónia por 8-3.