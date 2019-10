PS e PSD dividem quatro deputados que estavam em falta no Parlamento

Terminou a contagem dos votos dos emigrantes. O PS e o PSD elegeram dois deputados cada um, pelos quatro círculos da Europa e fora da Europa.

Augusto Santos Silva e Paulo Pisco são os deputados socialistas eleitos. Pelo PSD foram votados José Cesário e Carlos Gonçalves.

Uma semana e meia depois das legislativas de 6 de outubro, estão distribuídos todos os 230 assentos parlamentares. Contabilizados os votos dos círculos da emigração, PS chega aos 108 deputados e PSD sobe para 79.

De acordo com os números finais, o PS venceu as eleições legislativas com 36,34% dos votos e o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,76%.