Jogadora do Sp. Braga diz ter sido alvo de racismo

A futebolista norte-americana Shade Pratt do Sp. Braga diz ter sido vítima de racismo no jogo contra o Cadima.

A jogadora arsenalista contou o que aconteceu numa publicação nas redes sociais. Diz ter sido insultada depois de ter marcado um dos golos do Cadima 0-7 Sp. Braga.

“Como norte-americana com ascendência africana, o racismo e as micro agressões diárias não me são estranhas, mas, no último fim de semana, em Portugal, aconteceu-me uma situação destas quando praticava o desporto que amo. Uma fã da equipa adversária atirou-me um insulto racista durante o jogo", escreveu.

Shade Pratt, de 26 anos, acrescenta que vai “escolher sempre confrontar e denunciar em todas as circunstâncias - é o meu dever. Tenho de me lembrar que as ações doentias dos outros não podem quebrar a minha confiança, o meu espírito e a minha felicidade. Sou uma mulher negra e não vou pedir desculpas por isso.”

Entretanto, o Sp. Braga já fez uma participação disciplinar à Federação Portuguesa de Futebol, garantindo que a jogadora “teve, desde a primeira hora, total apoio da estrutura do clube e das suas colegas» de equipa.”