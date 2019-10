João Pedro Sousa eleito treinador do mês da I Liga

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, foi distinguido, pelos seus pares, como o melhor treinador do mês de setembro da I Liga.

O técnico foi escolha consensual e amealhou 56,16% dos votos de todos os treinadores da I Liga.

João Pedro Sousa revalida o prémio que já tinha conquistado em agosto. O Famalicão é líder isolado do campeonato e venceu as três partidas disputadas durante o mês.

Sérgio Conceição, do FC Porto, foi segundo classificado, com 21,90% dos votos, seguido de Bruno Lage, do Benfica, com 12,38%.

O Famalicão dominou os prémios do mês de setembro. Nehuén Pérez foi eleito o melhor defesa e Fábio Martins foi escolhido como melhor avançado.