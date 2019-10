Cadima repudia “atitudes ou ações discriminatórias"

A União Recreativa de Cadima (URC) “repudia atitudes ou ações discriminatórias, seja dentro, ou fora das quatro linhas”. O clube reage assim à notícia de que uma jogadora do Sp. Braga terá sido alvo de racismo na partida entre as duas equipas.

Em comunicado, a URC diz-se disponível para, “em cooperação com entidades competentes se investigue o sucedido, se confirme o noticiado e se apure responsabilidades”.

O clube acrescenta que “em mais de 60 anos de existência nunca tivemos qualquer incidente sobre a prática de atos discriminatórios”.

“Os valores e o código de ética são e sempre foram de combate ao racismo ou qualquer tipo de opressão, seja ela, desportiva ou social”.

A futebolista norte-americana Shade Pratt do Sp. Braga diz ter sido vítima de racismo no jogo contra o Cadima.

A jogadora arsenalista contou o que aconteceu numa publicação nas redes sociais. Diz ter sido insultada depois de ter marcado um dos golos do Cadima 0-7 Sp. Braga.

“Como norte-americana com ascendência africana, o racismo e as micro agressões diárias não me são estranhas, mas, no último fim de semana, em Portugal, aconteceu-me uma situação destas quando praticava o desporto que amo. Uma fã da equipa adversária atirou-me um insulto racista durante o jogo", escreveu.