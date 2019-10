Artur Moraes: "O Sporting é soberano, mas vamos mostrar o nosso valor"

A receção ao Sporting está a criar grande expectativa em Alverca e o jogo desta noite diante do detentor da Taça de Portugal servirá para "mostrar o que é o novo Alverca".

"O maior do Ribatejo", como é conhecido, é um clube que se "está a organizar, a reestruturar, a trabalhar com responsabilidade" e aponta ao objetivo máximo que será "dentro de algum tempo estar na primeira Liga", sem definir um timing certo.

Em Bola Branca, o futuro vice-presidente executivo da SAD, Artur Moraes, antigo guarda-redes de Benfica e Sporting de Braga, lembra que "o Sporting é soberano", mas garante que o Alverca "vai trabalhar muito para procurar igualar o jogo" do seu adversário.

Sublinhando que estarão frente-a-frente "duas realidades muito diferentes" e incomparáveis, a realidade é que sendo "um jogo único", é preciso esperar pelo final e "ver o que vai acontecer".

O Alverca já passou duas eliminatórias da Taça de Portugal e sempre com vitória por 3-0. Sendo que o provérbio português diz que "não há duas sem três", Artur confia, mas reforça que para consumar a surpresa é necessário "estar muito bem, trabalhar muito".

"O Sporting está anos-luz à nossa frente. A nós compete-nos fazer o jogo e ver o resultado final", atira.

O fator casa é importante até porque como diz Artur Moraes "a mobilização da cidade e tudo o que envolve o Alverca é muito grande", e há que capitalizar esse entusiasmo. Os ribatejanos ainda não perderam esta temporada, estão em segundo lugar na Série B do Campeonato de Portugal, e pela frente terão "uma equipa de Liga Europa, a detentora da Taça, uma equipa grande como o Sporting", e este será um teste para "poder perceber em que estágio" está o emblema dos arredores da capital.

"Veremos o que acontece no final para termos noção do que podemos melhorar ou se já está bom ou não. Será uma boa comparação com o que temos feito até hoje", finaliza o antigo jogador e atual dirigente do emblema do Ribatejo.

O Alverca-Sporting, partida da 3ª eliminatória da Taça de Portugal será às 20h45, com arbitragem do alentejano Luís Godinho.