Podence renova com o Olympiacos

O Olympiacos anunciou a renovação de contrato com Daniel Podence até 2023.

O avançado português chegou ao clube grego em 2018, após rescindir com o Sporting na sequência dos ataques em Alcochete, e tem chamado à atenção com o treinador Pedro Martins.

"Estou muito feliz com a renovação de contrato, porque adoro estar no Olympiacos, um grande clube com uma longa história de luta por troféus. Estamos na Champions League e isso é muito importante para mim. Estou muito feliz aqui e é por isso que renovei. Eu pretendo ficar aqui por um longo tempo. Estou muito feliz e muito obrigado ao Olympiacos por confiar em mim", disse, em declarações aos meios oficiais do clube.

Podence, de 23 anos, soma dez golos em 55 jogos disputados pelo Olympiacos. As boas exibições já chamaram à atenção de Fernando Santos, que o convocou para o duplo-compromisso de qualificação para o Europeu 2020, mas acabou por não se estrear.