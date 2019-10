Flamengo vence com golo no último minuto

O Flamengo venceu, esta madrugada, em casa do Fortaleza, por 2-1, e segue líder isolado do Brasileirão.

A partida chegou empatada ao intervalo e Bruno abriu o marcador para a equipa da casa, de penálti, aos 61' minutos.

O golo do empate da formação de Jorge Jesus chegou aos 83' minutos, da mesma forma, de grande penalidade. Em cima do minuto 90', Reiner deu os três pontos à formação carioca.

Com este resultado, o Flamengo soma 61 pontos na liderança do Brasileirão, mais sete do que o segundo classificado e campeão em título, o Palmeiras, que recebeu e venceu a Chapecoense.