Dortmund renova com Raphael Guerreiro até 2023

O Borussia Dortmund anunciou a renovação de contrato com Raphael Guerreiro até 2023.

O lateral-esquerdo internacional português estava em último ano de contrato com o clube alemão e tinha clubes como o Paris Saint-Germain interessados na sua contratação.

Em declarações reproduzidas nos meios oficiais do clube, Guerreiro mostrou-se feliz por continuar em Dortmund: "É um ótimo clube, onde me sinto à vontade com a minha família. Farei o que puder para ajudar a equipa a alcançar os objetivos".

Aos 25 anos, Guerreiro cumpre a sua quarta temporada no Dortmund. Esta época, soma um golo em oito jogos disputados.