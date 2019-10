TAP. Refeições na classe económica reduzidas a “snacks”

O final de outubro traz novidades a bordo dos voos de médio curso da TAP. Os assentos verdes na classe económica, que já são diferenciados pelo conforto, vão passar a ser distinguidos pelas refeições servidas.

A partir de 27 de outubro quem viajar nos voos de médio curso – para Paris ou Barcelona – vai passar a ser diferenciado nas refeições, segundo uma nota emitida pela empresa citada pelo semanário “Expresso”.

A companhia criou uma nova classe entre a económica e a executiva. Chama-se “EconomyXtra” e tem mais espaço para pernas, as cadeiras são melhores e as refeições também.

Na económica, os passageiros dos assentos verdes só terão direito a um snack (batata frita e/ou pastel de nata) e a bebida (vinho, refrigerantes, café, água e/ou sumo).

Já na “EconomyXtra”, com os assentos vermelhos, os viajantes terão direito a comida quente nas refeições principais, apenas em voos de duração superior a uma hora e 45 minutos.

Também nesta classe haverá diferença consoante a duração do voo. Os mais curtos poderão escolher entre wraps, frutos secos e fruta fresca. Aqueles que duram até quatro horas vão já ter pequeno-almoço com iogurtes, fruta e croissant e, nas horas de lanche, sandes e wraps, com pastelaria, queijo e bolachas. Aqueles que se estendem entre quatro e quatro horas e meia vão ter refeições quentes e pequeno-almoço incluído.

Esta diferenciação na classe económica da TAP só acontecerá nas rotas operadas por Airbus.

Em declarações ao jornal, a empresa defende que “o objetivo desta evolução foi criar um produto com valor acrescentado para os passageiros, aumentando a flexibilidade na escolha da forma como cada um pretende viajar. Ajustamos os serviços em terra e a bordo consoante cada tarifa. Nenhum passageiro deixará de ter refeição a bordo, apenas passar-lhe-á a ser oferecido um produto adequado à tarifa escolhida”.