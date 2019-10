Criado em Portugal robô pintor que colabora com humanos para aumentar produção e eficiência

O novo robô pintor ultrapassa as limitações prévias, promovendo a cooperação entre humanos e robôs através de sensores 3D para monitorizar o espaço de trabalho, reconhecer e localizar objetos e programar trajetórias por demonstração, entre outras tecnologias.

É por isso que uma equipa de investigadores portugueses do Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes do INESC TEC decidiu desenvolver uma nova célula robótica colaborativa desenvolvida no âmbito do projeto europeu FLEXCoating.

Os robôs pintores já existiam, mas uma das principais limitações destes estava relacionada com a sua incapacidade de pintarem produtos de grande dimensão ou de geometria complexa.

Com este salto tecnológico, os investigadores pretenderam ir ao encontro das necessidades da indústria. O novo robô pintor demorou um ano a ser desenvolvido e custou cerca de 200 mil euros, financiados através do H2020, programa de investigação e desenvolvimento da Comissão Europeia.

Através da nova tecnologia, aponta o INESC TEC, é possível quebrar o isolamento da máquina, com robô e operador humano a pintarem "ao mesmo tempo o componente, deixando de haver necessidade de o robô estar isolado numa célula robótica tradicional, protegido por barreiras físicas".

A célula robótica colaborativa já foi testada com sucesso pela empresa portuguesa FLUPOL, especializada na aplicação funcional de revestimentos.

"Esperamos que contribua para o aumento da eficiência e da flexibilidade no processo de produção, com um aumento estimado da capacidade de produção em cerca de 15% e uma otimização perto de 10% do tempo de trabalho dos operadores", é referido em comunicado.

Na prática, antes de começar a pintura, “o operador ensina ao robô como deve pintar”, com uma demonstração. Ao longo do trabalho, o sistema de visão 3D “reconhece e localiza o objeto a pintar e corrige a trajetória do robô previamente ensinada”.

Este é um projecto desenvolvido no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e na portuguesa TALUS.