Apesar dos juros baixos, banca sobe margem financeira para quase 3.200 milhões de euros

Mesmo com juros historicamente baixos, a banca subiu a margem financeira em mais de 3%. Os dados relativos ao primeiro semestre foram avançados esta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Bancos, com base nos números do Banco de Portugal.

A banca tem alertado para o impacto dos juros baixos ou até negativos nas contas, mas melhorou a rendibilidade, aumentou o produto bancário e reduziu o malparado. Os lucros caíram, mas para esta descida contribuíram, sobretudo, os 400 milhões de prejuízo do Novo Banco.

Segundo o relatório hoje divulgado, a margem financeira da banca subiu para quase 3.200 milhões de euros. O produto bancário aumentou também mais de 3%, os empréstimos a clientes cresceram 3,7%, para cerca de 237 milhões de euros, e os depósitos outros 3,2%, para mais de 269 milhões.

Ainda de acordo com os dados, até a solvabilidade dos bancos subiu ligeiramente, para 13,9%. Por outro lado, o malparado caiu quase mil milhões, para 23.447 milhões de euros no final do segundo semestre, representando agora 8,3% do total de crédito concedido.