Casquilha e o Benfica. "Pressão alta seria suicídio"

Jorge Casquilha, treinador do Cova da Piedade, admite que a sua equipa jogará de forma mais cautelosa frente ao Benfica, na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Seria fácil da minha parte dizer que vamos manter os processos. Em casa, somos uma equipa muito pressionante, em bloco alto, mas é irrealista dizer que vou pressionar o Benfica à saída da área deles. Seria suicídio. Teremos de ter mais cautela, queremos jogar entre linhas, em profundidade, mas depende do que o Benfica nos deixar", diz, em conferência de imprensa.

O técnico de 50 anos reconhece o favoritismo das águias, mas acredita que o Cova da Piedade poderá surpreender.

"Numa noite perfeita nossa, pode haver Taça, mas é preciso ser realista. O Benfica é campeão nacional e é superior ao Cova da Piedade. Acreditamos que podemos ganhar, mas o favoritismo está no Benfica, são eles quem têm mais a perder", afiança.

Casquilha não perspetiva muitas alterações na equipa do Benfica, fruto da data da partida precedida de uma pausa internacional: "Acho que vão estar perto da máxima força. Se viesse do campeonato, podia mexer mais, mas com este interregno, acho que pode querer dar ritmo aos jogadores que vão jogar depois na Champions".

Rampa de lançamento para a II Liga

O Cova da Piedade ocupa a 16ª posição da tabela, junto à zona de despromoção, e Casquilha espera que o jogo sirva para catapultar a equipa para um melhor momento de forma.

"Não estamos numa boa fase. O Benfica pode ser uma boa rampa de lançamento para melhorarmos a nível classificativo e confiança. O mais importante é a II Liga e é nisso que nos vamos focar", diz.

O Cova da Piedade-Benfica joga-se na sexta-feira, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.