“Sweet Child O’ Mine” bateu recorde dos anos 80 no YouTube

Em média, em 2019, o videoclipe – que dá imagem a um ‘single’ de 1988 do álbum “Appetite for Destruction” – é visto 590 mil vezes por dia.

Este galardão oficioso do YouTube junta-se ao que a banda californiana já detinha em relação aos anos 90: nessa década, apenas “November Rain” (uma balada incluída no álbum “Use Your Illusion I”, de 1991, e lançada em "single" em 1992) faz parte do chamado “YouTube Billion Views Club”.