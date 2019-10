Treinador do Alverca pede coragem aos jogadores para surpreender o Sporting

Vasco Matos, treinador do Alverca, acredita que é possível surpreender e vencer o Sporting, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, o técnico de 39 anos pede coragem aos jogadores.

"Acho que é possível jogar com posse contra o Sporting. Temos de ser corajosos e não nos esconder. Se tivermos coragem, vamos provar que temos qualidade. Queremos ganhar o jogo", disse.

Apesar de receber um dos grandes do futebol nacional, Vasco fala numa semana de trabalho normal, mas admite a motivação acrescida no plantel.

"A preparação tem sido igual, temos uma forma de trabalhar muito virada para nós e não vai fugir muito. Jogamos contra os detentores do título, vamos ter mais algumas cautelas, mas não é por jogar contra o Sporting que vamos mudar a nossa forma de trabalhar. A motivação está altíssima. Contra o Sporting não é preciso esse trabalho. Durante a semana tentamos não passar a imagem de ser um jogo muito diferente, fazer as coisas como sempre", diz.

Chegada de Silas cria incógnita

O treinador reconhece dificuldade acrescida em analisar o Sporting, devido à recente contratação de Silas, ainda sem a sua ideia de jogo bem implementada.

"Diria que o Sporting conhece melhor o Alverca do que nós o Sporting. Eles estão numa fase de mudança com a entrada do Silas. Tiveram dois jogos, mas houve esta paragem em que ele tentou implementar a sua ideia", diz

Os dois treinadores foram formados no Sporting, e Vasco deixa elogios a Silas: "É um excelente treinador. Vamos apanhar um Sporting forte e muito concentrado. Ele também deve conhecer bem a nossa equipa, espero um Sporting bem preparado"

O Alverca-Sporting está marcado para esta quinta-feira, às 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.