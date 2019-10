Ristovski apto para se estrear frente ao Alverca

Stefan Ristovski poderá estrear-se, esta temporada, no Sporting, após recuperar de uma lesão no pé esquerdo. A confirmação foi dada por Emanuel Ferro, adjunto de Silas, que confirmou a disponibilidade do lateral.

"O Ristovski está apto", disse, de forma direta, em conferência de imprensa.

O lateral-direito macedónio já foi utilizado nas duas partidas da seleção, frente à Eslovénia e Polónia e poderá agora somar os primeiros minutos esta temporada, contra o Alverca, na Taça de Portugal.

Ristovski lesionou-se na pré-temporada, no estágio na Suíça. Thierry Correia, antes de rumar ao Valência, foi o lateral que arrancou a temporada como titular. Rosier, contratação de verão, tem assumido a vaga desde então, depois de também ter recuperado de uma lesão.

O defesa de 27 anos chegou ao Sporting em 2017. Na última temporada, somou 33 partidas.