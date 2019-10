Objetivo de Silas. “Ganhar títulos” no Sporting

Jorge Silas deu a primeira grande entrevista à Sporting TV e não deixou dúvidas: “O treinador do Sporting não tem hipótese: tem de pensar em títulos. Não se pode ser treinador do Sporting sem pensar em títulos”.

“Os títulos são importantes para nós, treinadores, muito mais para o Sporting. O nosso objetivo final é levar o Sporting a ganhar títulos. E o grande sonho é fazer o que o hóquei fez: títulos internacionais”, refere.

O técnico dos leões acrescenta que vai querer “criar uma equipa de que os sportinguistas se possam orgulhar. E orgulhar é jogar bem e ganhar títulos”.

Silas deu ainda a sua visão sobre as razões para a contratação por parte do clube de Alvalade: "O Sporting já contratou um treinador com trabalho de duas temporadas, onde se via alguma coisa. Quando pensou em nós, o Sporting pensou no futebol que praticávamos, nos jovens que lançámos, nos jogadores transferidos do Belenenses para outros clubes. O Sporting já sabia o que queria, não foi uma aposta no escuro."

Já sobre a partida da Taça de Portugal contra o Alverca, Silas refere que os ribatejanos serão “um grande adversário” e “não vai ser um jogo fácil”.

“São uma equipa muito forte, têm bons valores individuais. É uma equipa que está a um nível superior da competição em que está”, acrescenta.

O Alverca – Sporting é quinta-feira para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.