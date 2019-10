Menezes Rodrigues defende pena mínima para sócios contestatários

Menezes Rodrigues, antigo presidente dos Leões de Portugal, defende, em declarações a Bola Branca, que a opinião dos sócios do Sporting não deve ser abafada, mas que todas as manifestações de opinião devem ser contidas e sem excessos.

Promete continuar a dar que falar a Assembleia Geral do Sporting do passado dia 10 de outubro. O Conselho Fiscal e Disciplinar do clube de Alvalade levantou processos aos sócios que dirigiram ofensas ao presidente Frederico Varandas e a outros membros dos órgãos sociais.

Os associados em causa terão de responder, agora, à nota de culpa por injúrias segundo o artigo 28º dos estatutos.

"Os sócios têm direito a ter a sua opinião e de a expressar. Devem defender aquilo que julgam estar certo para o clube. Não admito que alguém tente abafar a opinião dos sócios mas há que saber transmitir as ideias, não se admite que as pessoas sejam ofendidas, enxovalhadas em público", refere.



Assim, Menezes Rodrigues considera que a pena mínima, de admoestação, deve ser aplicada aos contestatários. Não mais do que isso.

"O Conselho Fiscal e Disciplinar deverá ter bom senso e não ir além do razoável. A menos que tenham existido excessos, aí a situação deve ser ponderada mas há que compreender que, no desporto, as coisas são assim. O Conselho não deve ser rígido e ortodoxo na aplicação das regras", atira.

Menezes Rodrigues mostra-se triste com o ambiente de divisão vivido nas últimas reuniões magnas do Sporting mas não dramatiza e aponta um motivo.

"O anterior presidente do Sporting tinha apoiantes que não esqueceram a disputa eleitoral. Parece que isso continua a diferenciar as opiniões, há um esqueleto que continua preso no armário, para além dos resultados da equipa profissional. Mas isto vai ser sempre mais ou menos assim", concluiu.