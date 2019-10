Alverca vai enfrentar um Sporting "mais alinhado com os processos" de Silas

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, destaca a importância da pausa internacional para Jorge Silas trabalhar a nova ideia de jogo com o plantel.

"Estas duas semanas serviram para trabalhar dinâmicas que fazem parte da nossa visão, isso foi conseguido, embora saibamos que tivemos vários jogadores nas seleções. Os jogadores estão mais mais alinhados com os processos. Os jogadores nas seleções são uma contingência, temos que nos adaptar isso", começou por dizer.

Silas não pode fazer a antevisão da partida nos jogos da Taça de Portugal, segundo os regulamentos da FPF, diferentes dos da Liga Portugal. Ferro admite alterações no onze inicial para defrontar o Alverca, na Taça de Portugal.

"Seja quem for, vamos entrar com uma equipa forte, com os jogadores que achamos que vão dar a melhor resposta. Obviamente quem fez mais viagens e para mais longe tem menos possibilidades de jogar", acrescenta.

Sobre o Alverca, que milita no Campeonato de Portugal, Emanuel Ferro elogia a formação lisboeta.

"É relevante dizer que o Alverca é um adversário complicado, uma equipa bem organizada, muito bem trabalhada,em uma grande dinâmica de vitórias. É um pouco indiferente a ser do Campeonato de Portugal ou da II Liga", termina.

O Alverca-Sporting joga-se esta quinta-feira, às 20h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.