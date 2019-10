Cristãos “aliviados” pela chegada do exército ao nordeste da Síria

Confuso com as últimas notícias sobre a Síria? A R(...)

Quando Donald Trump anunciou a saída das forças americanas, já sabendo que a Turquia planeava invadir o nordeste da Síria, chegou a temer-se um êxodo de milhões de pessoas. Mas o acordo alcançado entre as FDS e o regime sírio, apoiado por Moscovo, trouxe uma renovada confiança aos habitantes. “Houve um sentimento generalizado de alívio entre a população quando ouviram as notícias do acordo entre as FDS e o Governo sírio”, afirma um cristão, embora outro diga que permanece o receio de que o conflito apenas aumente de intensidade caso os exércitos da Síria e da Turquia comecem a lutar entre si. A Rússia já disse que não permitirá que isso aconteça.

Os cristãos no nordeste da Síria estão divididos entre diversas comunidades e igrejas. A maioria são fiéis da Igreja Siríaca Ortodoxa, mas há também arménios, fiéis da Igreja Assíria do Oriente e católicos de diferentes ritos, incluindo siríacos e caldeus. Mesmo dentro destas comunidades existem ainda divisões políticas, com alguns a apoiar a maioria curda e outros a preferir o regime, enquanto outros ainda desejam um território autónomo apenas para os cristãos.

A ameaça turca, contudo, parece ter unido as diferentes fações, com um dos contactos da AIS a admitir que “existe unidade entre as igrejas na região para apoiar os habitantes”.

Através da fundação as igrejas pedem que os cristãos continuem a rezar pela paz e para que consigam ultrapassar as dificuldades que atravessam.